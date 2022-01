Test-to-stay aneb Nová pravidla pro třídy s pozitivně testovaným

Režim test-to-stay znamená, že spolužáci pozitivně testovaného budou podstupovat každý den antigenní testy až do doby, kdy onen pozitivně testovaný „obdrží negativní výsledek PCR testu”.

„Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků,” popisuje pravidla manuál ministerstva.

Pokud bude konfirmační test pozitivní, zamíří třída do karantény dle standardních pravidel.

Testování dvakrát týdně by mělo probíhat ve školách do 16. ledna. Následně by se mělo přejít na týdenní testovací cyklus.