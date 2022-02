Pohledem Thomase Kulidakise: Dopady krize na Ukrajině na energie a naše peněženky

Průzračný je totiž fakt, že Evropa a Rusko jsou navzájem závislé na prodeji a odběru nerostných surovin. Gazprom doposud dodával zhruba tři čtvrtiny svého vývozu do Evropy, Evropská unie na ruském plynu závisí ze čtyřiceti procent, přičemž některé země závisí i z devadesáti procent. Co se České republiky týká, ta sice kupuje na spotovém trhu, ale je to plyn, který se musel nějak do Evropy dostat. V tomto případě by se byl býval dostal do Evropy ve zvýšené míře přes Nord Stream 2.