Pohledem Thomase Kulidakise: Covidová komedie na pokračování podle not nevolených ouřadů

O to víc je zarážející, že jedna z architektek covidových opatření, rušených stále a znovu soudy, náměstkyně Martina Koziar Vašákovová, si hned vzpomněla na doby minulé a zadoufala, že si ještě ministerstvo znovu prosadí svou a certifikáty zavede. S odůvodněním, že doba nakažlivosti je nižší v průměru o dva dny.

Paní profesorka určitě je odbornice na plicní a respirační onemocnění, ale v tomto případě je třeba vzít v potaz, že neléčíme jen jednu chorobu, ale starat se máme o fungování celého organismu – společnosti. Takže v době, kdy máme padesát, šedesát, skoro sedmdesát tisíc nakažených, tak jako co pomohou dva dny?

Když víme, že omikron mohou šířit i očkovaní. Když se dějí věci, že v neděli přijde zpráva hygieny, že se dítko ve čtvrtek potkalo s nakaženým, a šup do karantény. To jako přes víkend dítě a rodiny žily ve vzduchoprázdnu? Když víme, že očkování máme už rok, kdo se chtěl očkovat, naočkoval se, já to udělal jako mnoho jiných, protože nechci těžký průběh. Stejně jako nechci být nemocný obecně, protože kdo chce být nemocný?