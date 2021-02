Očima Saši Mitrofanova: Vylekaná babiška na pavlači

Co ale rozhodně stojí za pozornost, je hysterická scéna , kterou ve středu předvedl před televizními kamerami premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Míra neadekvátnosti chování tohoto muže, který je t. č. předsedou české vlády, byla tak do očí bijící, že je na místě si jí všimnout podrobněji.

Babiška to byla, vylekaná babiška na pavlači, plná zloby, s chvějícím se hlasem, chrlící urážky směrem k předsedovi Ústavního soudu rychlostí záchodového splachovadla. Nebyla sama, záhy se k ní přidala členka vlády s bohatými životními zkušenostmi, které vyjevila v následujícím prohlášení: „Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují. Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil? Samozřejmě žádné důkazy nemám, ale takhle funguje život.“