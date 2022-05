Očima Saši Mitrofanova: Všední zlo na vrcholu moci i v podhradí

To byl Vladimir Putin jdoucí po Rudém náměstí poté, co proběhla vojenská přehlídka 9. května a on pronesl projev, v němž řekl, že Rusko preventivně napadlo Ukrajinu, protože jinak by NATO přes Ukrajinu napadlo Rusko. To, co jsem napsal k tvítu, stále platí. Je to tvář ošklivého, a přitom naprosto všedního zla. Rozdíl, a to setsakramentský, spočívá v tom, že toto všední zlo se účinně mstí všemu, co se mu nelíbí, a léčí své komplexy zabíjením nevinných. Protože je na vrcholu moci.