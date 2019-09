Očima Saši Mitrofanova: Vlk Babiš a koza společnost s vykousnutou dírou

Prý mohlo jít o nuance. Jenže ty mohou připadat laikům jako slovíčkaření. V roli laiků vystupují členové české společnosti bez titulu JUDr. Mám také v poště právnický názor, že zákon byl ohnut, aby se vyhovělo mocnému Babišovi. My laici nevíme. Kdyby věc šla k soudu a tam by se to podrobně vysvětlovalo, měli bychom větší šanci porozumět.