Očima Saši Mitrofanova: Věčná korupce a prodejci drzých čel

Babiš by tuto metodu mohl převzít pro archivaci velkého množství svých výroků. Kdysi dávno horlil pro centrální nákupy a distribuci, teď by se to hodilo. Představuji si, jak za Babišem jdou Alena Schillerová a Patrik Nacher, kteří sotva táhnou kufry plné šéfových produktů. Ale to šetření! Už by nemusel otevírat ústa, stačil by pokyn, otevření kufru a hned by se to vyvalilo ven.