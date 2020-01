Očima Saši Mitrofanova: Válka o lidská práva na baště sv. Straky

Život jde dopředu mílovými kroky, ať si kdo chce co chce říká. Tři mušketýři a d‘Artagnan řešili vážné záležitosti během snídaně na baště sv. Gervaise u La Rochelle. Museli u toho válčit, což nebylo příliš komfortní. O mnoho let později rozhodovali komunisté obvykle po svolání výboru. Už to nebylo tak nebezpečné, kromě období, kdy se na výboru rozhodovalo o životě a smrti členů a nečlenů, ale bylo to dost nudné.