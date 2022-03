Očima Saši Mitrofanova: Válka je vůl. Stojí před našimi dveřmi

Aktivuje se přirozený pud, že nejdříve se musím postarat o sebe, a když budu mít dost a něco zbude, pak se případně můžu podělit i s jiným. Také se na tom dá politicky přiživit a u nás už to samozřejmě nastalo . Kdo čekal, že parazity budou ANO a SPD, nezmýlil se.

O politická joja jako Andrej Babiš a Tomio Okamura ale nejde. Kdyby jich nebylo, určitá část obyvatelstva by si je musela vymyslet pod jinými jmény. Možná by nakonec vzniklo něco méně exotického než tito dva bojovníci za ryzí češství. Jde o tzv. obyčejné občany, kteří si hledí svého. Chci je oslovit a říci jim, co vím s jistotou. I kdyby mi odmítali věřit.