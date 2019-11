Očima Saši Mitrofanova: Pruty v prachu

V první skupině bylo ANO, ČSSD, KSČM, SPD a Trikolora. Proti nim pak ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Zjednodušeně by se to dalo rozdělit na bratrství dračích zubů a bratrství Svatoplukových prutů. Ale jen zjednodušeně. Záhy se ukázalo, že pruty jsou spíše hozeny do prachu.

Vypadá to, že Piráti myslí upřímně, že jsou vyvolenými nositeli nové politiky, nové morálky a obecně nové doby. A jsou o tom přesvědčeni do té míry, že nikoho dalšího do budování světlých zítřků nehodlají přibrat. Spojené pruty celé opozice tak asi budou stejným mýtem jako celá historka o Svatoplukovi a synech. To je jen tak na okraj, aby se nešířily zdržující iluze.