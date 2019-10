Očima Saši Mitrofanova: Oranžové jezinky na šikmé ploše

Onderky se na to v duelu s Fialou moderátorka ptala. A diváci se dozvěděli, že ve vládě sedí jezinky. „Jen protiústavní zákon tam strčíme, jen co nám to projde, hned dále půjdeme...“ Ne, autor tohoto komentáře se nezbláznil. První místopředseda kdysi demokratické ČSSD kdysi hájící právní stát doslova řekl: „Samozřejmě že kdybychom měli stoprocentní jistotu, že ten zákon neprojde, to znamená, že ho Ústavní soud shodí, tak by tak koalice nepostupovala. Ta stoprocentní jistota zde nebyla.“ Jelen ÚS ale byl doma a Smolíčka právní stát se vládním jezinkám unést nepodařilo.