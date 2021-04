Očima Saši Mitrofanova: Kůl v plotě model 2021

Okamžitě byl převzat Zemanův výklad událostí a nikdo se ho nesnažil nejen zpochybnit, ale ani uvést do kontextu české politiky a Zemanovy role v ní. Psychologicky je to jasné. Rusové mají v krvi – a to i ti Rusové, kteří si říkají demokraté –, že nejvyšší mocí ve státě je vždy jeden člověk a že jeho názor platí víc než zákony i než fakta. Momentálně to naplno zažívají s Vladimirem Putinem. Není divu, že slepě uvěřili v to, že každé Zemanovo slovo v Česku je zjevením nejvyšší pravdy, proti které nesmí nikdo ceknout.