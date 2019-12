Očima Saši Mitrofanova: Kukaččí vajíčka bez valné pozornosti

Grémium Poslanecké sněmovny by zítra mělo řešit možnost zřízení sněmovní vyšetřovací komise, která by prověřila vliv autoritářských režimů na dění v Česku. V Otázkách Václava Moravce to včera řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Byl tam s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a místopředsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD).