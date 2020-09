Očima Saši Mitrofanova: Klasikové napovídají: Debil, blbeček, debil, blbeček…

To říká ministr zdravotnictví poté, co vláda slavnostně poslala každému občanovi nad 60 let 1 respirátor a 5 roušek, aby je ochránila. Nejeden senior tento nevyžádaný dárek už vrátil, protože roušky byly volně ložené, bez záruky, že nebyly nakaženy. Teď se dozvěděli, že i respirátor si můžou strčit kamsi.

Samozřejmě ministr vnitra Jan Hamáček k respirátorům uvedl, že byly testovány Výzkumným ústavem bezpečnosti (VÚBP) práce a schváleny. Je to ale člen sestavy, která se kroutí jako žížala a pořád mění výpovědi. Andrej Babiš a jeho parta jsou v ničení důvěry ve vládu důkladnější než kobylky.

Co tedy máme? Dva ministry, kteří si zásadně protiřečí ve věcech, které se týkají zdraví a životů občanů, notabene těch, o kterých stále vyprávějí, že jim leží na srdci nejvíce, tedy seniorů. Nádavkem nižší vládní porost, jako například zmocněnce Romana Prymulu, který veřejně tvrdí zas něco úplně jiného, než co potom řekne příslušný ministr. Čerstvě se to týká možného uzavření středních škol a povinného nošení roušek venku.

Běžte už všichni do háje, když na svou práci nemáte a jen si děláte z lidí hlupáky.

Jenže ryba smrdí od hlavy. Babiš zase perlil na čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně. Nemám úctu k předsedovi vlády, když používám toto slovo? Přesně tak, nemám. Úctu můžu mít jen k tomu, kdo si ji zaslouží. Toto individuum řečnilo uprostřed pandemie, kterou nezvládá, takhle:

Přepis části projevu Andreje Babiše ve Sněmovně Foto: psp.cz

S definitivní jistotou, že rozhodně není hospodářem na svém pracovišti, vyplodilo také tuhle pasáž: „Takže prosím vás, důchodci, nemusíte se bát, dokud já budu ve vládě, vždycky budou vyšší důchody. I sleva. (Potlesk z lavic ANO.) Takže jako já nevím co... Teď jsem zapomněl, ještě jsem něco chtěl říct jako. (Obrací se na poslankyni Šafránkovou:) Co jste to říkala?“

