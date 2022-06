Očima Saši Mitrofanova: Kamenné zadnice ve Sněmovně? Hold Molotovovi

Konstatovala jednoznačnou odpovědnost stávajícího vedení Ruské federace za zločin agrese a rozpoutání války proti Ukrajině a že Ruská federace nese vinu za škody na životech a majetku na území Ukrajiny, jež musí nahradit reparacemi.

Vyzvala vládu České republiky, aby nadále podporovala Ukrajinu dodávkami potřebného materiálu a zasazovala se o integraci země do EU.

Jeden poslanec z klubu ANO se zdržel. Celý poslanecký klub SPD byl proti usnesení.

Okamurova parta se také nezvedla v okamžiku, kdy zbytek Sněmovny vestoje tleskal prezidentu Ukrajiny Volodymyru Zelenskému, který promluvil před oběma komorami českého parlamentu.

Okamurovci možná chtěli vypadat jako Janové Husové, ale působili jako díry po vyražených zubech.

Škoda, že k tomu nepřipojili vysvětlení, jaký symbolický význam to setrvávání na zadnicích mělo.

To víte, média vám to neřeknou. Tak já to teda udělám. Jenom mě sledujte pozorně, ono je to pro chytré lidi, takže voliči SPD to pochopí snadno a ostatní se můžou jít klouzat.

Klíčové je slovo zadnice. Vladimir Iljič Lenin byl lidový člověk, i když neabsolvoval Vysokou školu života. Proto neříkal zadnice, ale prdel. Svým soudruhům dával různé přezdívky.

Vjačeslava Molotova, který se stal později pravou rukou Josefa Stalina, součástí slovních spojení pakt Molotova – Ribbentropa a Molotovův koktejl a pak se vyhnul smrti jen proto, že Stalin umřel dříve, nazýval Lenin kamenná prdel.

Sledujete mě pořád? Teď uděláme skok do současnosti. Molotovův vnuk, významný prorežimní poslanec Státní dumy Vjačeslav Nikonov nedávno řekl, že děda by Putina za agresi proti Ukrajině pochválil.

Jak to souvisí s českými okamurovci? Docela bezprostředně. Klub SPD ve Sněmovně hlasoval proti odsouzení válečné agrese Ruska a proti podpoře Ukrajiny.

Co nám říká selský rozum? Selský rozum nám říká, že SPD podporuje ruskou agresi proti Ukrajině. Podpořil by ruskou agresi proti Ukrajině Molotov? Jeho vnuk říká, že ano, Putina by za válku a zabíjení Ukrajinců soudružsky uctil.

A teď dávejte opravdu velký pozor, přichází vyvrcholení našeho příběhu. Já to radši shrnu do bodů, aby to naši lidi líp strávili.

1. Molotov by byl ve válce pro Rusko a proti Ukrajině. 2. SPD odmítnutím schválit usnesení Sněmovny ukázala, že je ve válce pro Rusko a proti Ukrajině. 3. Molotov měl kamennou prdel. 4. SPD tím, že zůstala sedět, jak kdyby měli členové kamenné prdele, vzdala hold politickému spojenci Molototovi.