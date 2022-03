Očima Saši Mitrofanova: Jaké Češky a Čechy by si přál Putin. A proč by měl ostrouhat

Je to rána, když máte jen předběžnou představu, co se to v nevelké vzdálenosti na východ od českých hranic momentálně děje, ale během dvou hodin dostanete vysvětlení, proč se to tak děje, jaké jsou vyhlídky, kde jsou slabá místa valčících stran včetně té naší – a najednou pochopíte, že nejen Evropa nebo Česko, ale konkrétně, osobně vy a vaši nejbližší jste na krok od tak velkého průšvihu, který jste ve svém životě nikdy nezažili, a nezažili jej vaši rodiče a v podstatě ani prarodiče.