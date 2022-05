Očima Saši Mitrofanova: Ideově čisté potápky a hajný za stromem

Diskuse o tom, zda si zaslouží bývalý člen KSČ a zároveň bývalý šéf vojenské složky NATO členství v exkluzivním klubu ideově čistých potápek , by své opodstatnění měla. I když by se ani v tomto případě debata neobešla bez zpochybnění ideové čistoty NATO, které dalo bývalému členovi KSČ nejvyšší bezpečnostní prověrku. Ale jde o něco úplně jiného než o spor uvnitř menšinové subkultury.

Každý potápkami prověřený, vysněný a vymydlený kandidát, který se jim může zdát bezvadný a oslňující, ale který nebude znamenat vůbec nic pro oponentní skupinu, bude předem odsouzen k soutěžní bezvýznamnosti. Volba českého prezidenta nebude ušlechtilým kláním distingovaných soupeřů, ale zápasem v bahně. Uspět by mohl jen kandidát, který dokáže vyjádřit takovou symboliku existence české společnosti, která by šla napříč skupinami. Parafrázováno: jaký krám, takový pán.

Bůhví, co by mohlo zabrat. Jako jediná reálná devíza se zatím rýsuje zkušenost generála s dobrými konexemi. Jako doma by totiž byl tam, kde by Čechy mohli zachránit před osudem, který Rusko připravilo pro Ukrajinu a který by naplnilo i pro další státy směrem na západ, kdyby Ukrajina padla.