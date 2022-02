Očima Saši Mitrofanova: Hitlerové vyrůstají z podhoubí, které nemizí

Představte si agresivního muže stojícího v čele země, která má značný vojenský potenciál. A tento muž s tváří zkřivenou nenávistí prohlašuje v televizním projevu: „Český stát nikdy neexistoval, je to umělý výplod Tomáše Garrigue Masaryka a je geopolitickou katastrofou, že není pod naší nadvládou, do níž patří!“ Noční můra, co?