Očima Saši Mitrofanova: Domovník a kmet

To bylo období, kdy si Zeman jako předseda ČSSD dal za úkol co nejvíce rozšířit stranické řady. Obzvláště stál o lidi zvučných jmen. Nedávný disident Rychetský po krachu Občanského hnutí ve volbách roku 1992 zůstal bez politického přístavu. Trvalo další tři roky po soudu s Hruškou, než vstoupil do sociální demokracie, ale nakonec to byla ČSSD, o kterou se opíral na cestě za svým cílem, stanout vysoko v justiční hierarchii.