Právě Chramostová by si zasloužila pohřeb se státními poctami, tvrdí Rychetský

Pokud by si někdo zasloužil pohřeb se státními poctami, byla by to Vlasta Chramostová. V reakci na hereččino úmrtí to uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který stejně jako Chramostová podepsal prohlášení Charty 77. Pohřeb se státními poctami vláda uspořádá po dohodě s rodinou zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi.