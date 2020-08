Očima Saši Mitrofanova: Danajec se dvěmi věcami

Ale Babiš není nepopsaná tabule. Na obrácení Ferdyše Pištory ať věří naivní lidé. Spíše bych čekal, že eventuální privatizace státního průmyslu, která by v případě vítězství protilukašenkovských sil mohla nastat, by mohla zaujmout nemajitele Agrofertu, jímž je jak známo český premiér. Po podnicích na zpracování ropy má třetí největší roční obrat v zemi chemička Bělaruskalij.

Proč mi přijde kritika z Babišových úst na Lukašenkovu adresu jako nepřirozená a nedůvěryhodná? Proto, že v politice mají shodnou krevní skupinu. Pamatuji si, jak se choval Aljaksandr Lukašenka během minské schůzky v únoru 2015, kdy se řešila za přítomnosti prezidentů Ukrajiny, Ruska a Francie a německé kancléřky ostrá fáze ruské války proti Ukrajině. Úslužnějšího a úlisnějšího hostitele by člověk nenašel. Přítomnost velkých evropských šajb mu dělala dobře. A co prováděl Babiš, když se poprvé ve vládní funkci dostal do Evropy? Tohle. Hodně podobný styl.