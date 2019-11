Očima Saši Mitrofanova: Česko může mít prezidenta do nepohody. Anebo kapitulanta

Jsou spojeny s tím, jak se jednotlivci staví k Pavlovi a jeho životní cestě. Hodnotí se osoba, nikoli případný soulad s funkcí. Také proto, že na zmíněné úrovni debat nebývá zvykem analyzovat, co funkce hlavy státu obnáší a co vyžaduje.

Václav Havel měl tisíc a jednu lidskou slabinu, což bylo popsáno a rozebráno. Přesto zůstává zdaleka největší osobností v úřadu, který zastával, protože – přinejmenším v části svého působení – dokázal zcela naplnit obsah prezidentské funkce, který tehdejší doba vyžadovala. Bez Havla by Česko nemuselo poměrně snadno vstoupit do NATO a EU. To byl historický výkon.