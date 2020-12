Očima Saši Mitrofanova: Blbá nálada. Proč? Kdo za to může? Co dál?

Copak malí a střední živnostníci, hoteliéři, hostinští a hospodští, ti to dělají už dávno, protože by si jinak museli připadat jako rohožky, při vědomí toho, co s nimi tato vláda provádí. Už mluví o občanské neposlušnosti v ulicích.

Kdo za to může? Vláda se snaží celou dobu obyvatelům namluvit, že na vině jsou oni, protože nedodržují předpisy. Mají je dodržovat, to se omluvit nedá. Jakou nadlidskou krotkost musí ale lidská bytost v sobě míti, aby šašků příkazy uposlechnouti dokázala? (Omlouvám se za zastaralou češtinu, ale chce se mi nadávat, tak to vychýlím aspoň do téhle podoby.)