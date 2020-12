Zákaz kafe s sebou je totální nesmysl, nedá se to pochopit, řekl Babiš

Vládní nařízení zakazuje prodávat z výdejových okének „rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci“. Babiš to označil za „totální nesmysl“.

„Oni mi to vysvětlili, ale já to ani tak nechápu. To se nedá pochopit,“ řekl. „My jsme nevěděli ani, že tohle z toho může vypadnout,“ uvedl k usnesení, pod nímž je podepsán. „Epidemiologové to chápou, já to nechápu,“ poznamenal.

Za podobu nařízení podle něj může ministerstvo zdravotnictví. „Dělá to ve spěchu, nikdo si to neuvědomil, měnili to xkrát,“ vysvětloval.

O zákazu informoval v pátek ministr zdravotnicví Jan Blatný (za ANO) s tím, že to má pomoci v boji proti šíření koronaviru. „Není to omyl. Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a jídlem,“ vysvětloval.

Vláda zakázala prodej kávy s sebou Video: ČTK

„Já se za to omlouvám a budu trvat na tom, aby se to změnilo,“ řekl v neděli Babiš, podle nějž není možné, aby si lidé nemohli brát u okénka kelímek s kávou.

Jednat by o tom měla vláda v pondělí, Babiš řekl, že bude chtít, aby se podoba nařízení změnila a že výdej nealkoholických nápojů by měl být povolen.

Čeká se zpřísňování

Skóre systému PES, podle nějž se řídí zpřísňování nebo uvolňování opaření proti koronaviru, odpovídá už týden čtvrtému stupni - k neděli stouplo na 71 bodů. Česko je ale zatím ve třetím.

Babiš v ČT řekl, že předpokládá, že vláda alespoň některá opatření zpřísní už v pondělí. Konkrétnější být nechtěl, uvidí se prý na jednání vlády po debatě s ministry.

Ministr Blatný už dříve avizoval, že v pondělí navrhne vládě přesun do přísnějšího pásma s tím, že by v něm ale měly zůstat tentokrát obchody a služby otevřené. Kdy ke změnám dojde, ale není jasné - ministři mluvili o polovině nebo konci příštího týdne.

Babiš k tomu poznamenal, že podnikatelé musí dostat nějaký čas na přípravu. Uvedl také, že podle něj hotely a restaurace, které by byly nuceny zavřít, musí dostat 100procentní kompenzace. „To znamená, že jim musíme zaplatit lidi, nájem a tak dále,“ dodal.

Na dotaz, jak by to pak bylo s kompenzačním bonusem, uvedl, že detaily nezná a že vyjednávání má v této věci na starosti ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).