Očima Saši Mitrofanova: Bílá a černá. Válka zná jen tyto barvy

Samozřejmě za potkana neoznačil Vladimira Putina Petr Fiala. To je můj hodnotící soud. Stačilo, když hlava české vlády udělala krok , který vyvolal pochopitelné a široké ocenění lidí. Ve veřejném prostoru je bezpočet poděkování premiérovi za to, že se člověk zase, po dlouhých letech, nemusí stydět za své zvolené zástupce, a že dokonce má být proč na ně hrdý.

Někteří si s hrůzou představují, co by se asi odehrávalo, kdyby loňské podzimní volby nedokázali občané zvrátit na svou stranu proti pouhým obyvatelům. Pánbůh s námi a zlý pryč! chtělo by se leckomu s velkou úlevou říci. Jenže zlý pryč není. Zlo pouze v prvních dnech po začátku ruské války proti Ukrajině zalezlo. Ani to už však není pravda. Vystrkuje růžky a čeká, až se lidé z mimořádně tíživé situace unaví.