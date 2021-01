Očima Saši Mitrofanova: Bez vytrhání kořenů to nepůjde

Jindra odzrcadlil přiznávaný problém pozdního reálsocialismu: nebylo dost lidí na nic. Natož na funkce, které vyžadovaly aspoň základní chápání, co musí funkcionář dělat, aby prospěl společnosti.

A dál: neubránil jsem se jim při slovech teď už bývalého národního koordinátora pro očkování Zdeňka Blahuty: „Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám“, takže může prchnout z jeskyně hrůzy jménem ministerstvo zdravotnictví bez ztráty tváře. Totéž se mi stalo při souběžném oznámení rezignace náměstka ministra zdravotnictví Aleksiho Šeda, který nesouhlasí s tím, jak to na tom ministerstvu vedou.

Kdo se nám objevuje v záři reflektorů? Bývalý skvělý sportovec, který vlezl do politiky a není schopen odejít z výnosného místa. Obranný val mu dělají „zástupci sportovní veřejnosti“, kteří jako na povel prohlásili, že Milan Hnilička je cosi jako Kim Čong-un, prostě nenahraditelný. Dá to rozum, s novou postavou v této funkci bude třeba se nově dohadovat o penězích, které zástupcům sportovní veřejnosti na jejich oblasti přijdou od státu. A teď mi naskočilo, ani nevím proč, jméno Antonín Huml. Pamatuje si někdo, kdo to byl?