Očima Saši Mitrofanova: Babišova hroší kůže na trhu není

Jenže vládu si společnost volí mimo jiné pro nalezení a případné nařízení nejlepších způsobů, jak přežít v době krize. I třeba jak zachovat zdraví uprostřed pandemie. Premiér, který naopak upravuje odborná rozhodnutí podle toho, co se bude většině líbit, a chlubí se, že proti vědátorům používá selský rozum, nepatří na úřad vlády, ale do kočovného divadla. Jednoho takového zrovna máme.

Úryvek z tohoto rozhovoru (22. srpna): „Babiš: Co když ale budeme mít 600 nebo 700 nově nemocných za den a 300 lidí na přístrojích? Co potom? Lidé už zapomněli, jak se báli viru, jak měli strach z první vlny. Jak jsme ji zvládli a jak nás celý svět chválil za opatření, kterými jsme zachránili tisíce životů. Stačí se podívat, co se dělo ve Švédsku, Belgii, Španělsku v Itálii. Co se děje v USA.