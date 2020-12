KOMENTÁŘ: Zimní spánek - Josef Koukal

Obsahem vánočního poselství národu nemá být – ani okrajově – zpráva, kdo je lump, dokonce i pokud by jím doopravdy byl. Jak by to vypadalo, kdyby papež ve svém Urbi et orbi místo žehnání začal dštít oheň a síru na všechny hříšníky a kacíře? Pandemii covidu-19 nezavinila vláda, ale ani opozice. Obě strany v určité době tápaly, hledět máme kupředu. Nejdůležitějším bodem letošního poselství je samozřejmě prezidentův apel na všechny občany, aby dodržovali hygienická opatření a nechali se očkovat. Jak už dříve oznámil, sám překoná strach z jehly a vakcinaci podstoupí, byť ne před kamerami. Prvotní váhání odhodil po konzultaci s lékařem i premiér Andrej Babiš, který se nechal očkovat jako první. Osobní příklad je vždycky bernější mincí než tisíc prohlášení.