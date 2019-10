KOMENTÁŘ: Syrská prázdnota pokrytecké zahraniční politiky USA - Thomas Kulidakis

Turecký prezident pravděpodobně vyzdvihnul potřebu Turecka bránit svou jižní hranici, na níž jsou podle něj kurdští teroristé. Postěžoval si na Evropskou unii, která mu nedává dost na miliony syrských běženců v zemi. Nabídnul svou vysněnou bezpečnostní zónu, kam Syřany vrátí, ať chtějí, nebo ne. Fakt, že nechtějí, se projevuje zvýšením počtu migrantů do Evropy. Kdo by také do válečné zóny chtěl, když z jedné předtím utekl.

Erdoganův americký protějšek ucítil šanci získat politické body přivedením svých chlapců domů z další války, která už jeho zemi stála tolik lidských i materiálních zdrojů. Zbavení se odpovědnosti za zajaté příslušníky takzvaného Islámského státu odůvodnil tvrzením, že jeho země je sedm tisíc mil daleko. Ať se prý starají jiní. S bohatými Evropany v čele. Jaksi zapomněl, že kdyby USA nerozvrátily Blízký a Střední východ svým vývozem demokracie, islamisté by pořád byli ve fázi plánování. Na tomto místě je potřeba zmínit neblahou roli Velké Británie a několika dalších unijních států při vpádu do Iráku.

Druhá věc, na kterou americký kovboj zapomněl, je vděk. Kurdové, včetně bojujících žen, krváceli nejen za Spojené státy. Nezaslouží si opustit bývalými spojenci, za které tahali horké kaštany z ohně, a být vydaní na milost nepřátelům. Celosvětová vřava, která se kvůli plánu opustit Kurdy strhla, by Donaldu Trumpovi asi byla jedno. Nebyla by první, ani poslední. Když ho ale začali opouštět i vlastní spojenci v Republikánské straně, představitelé armády a různé konzervativní náboženské skupiny, vzpomněl si na blížící se volby. A na tureckou koupi ruského protiraketového systému S-400. Trump by tedy vlastně odměnil toho, kdo jeho samotného zradil, a v oblibě voličů by nic nezískal.