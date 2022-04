KOMENTÁŘ: Putinův největší spojenec - německý kancléř Olaf Scholz – Alexander Tomský

Nyní se vymlouvá na politiku NATO, prý to dělají všichni, ale je to jen další lež, rozhodně to neplatí o USA, Austrálii a Británii. Žádné požadované raketomety a protitankové střely Ukrajinci od Němců nedostanou. Jakou bude mít skandál dohru, zatím nevíme, šéf opozice Friedrich Merz by mohl slabou vládní koalici docela úspěšně ve veřejném mínění poškodit, zejména vedení zelených, které hraje podobnou pokryteckou politiku, ale rozložit vládu nedokáže, politika appeasementu, „Wandel durch Handel” je v Německu hluboce zakořeněná.