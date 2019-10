KOMENTÁŘ: Profesionál - Josef Koukal

Styl jízdy policie prakticky nehlídá, to by nestihla stacionárně měřit rychlost a alkohol. I to, že dostih skončí neštěstím, se dá pohříchu čekat. Oprávněný úžas ovšem vzbudí, pokud pachatel najde pochopení u soudu, kde pozůstalí ještě oplakávají jeho oběť.