KOMENTÁŘ: Pozor na šejdíře za oponou pandemie – Jiří Pehe

Podobná atmosféra existovala na začátku 90. let. Důvody byly samozřejmě zcela jiné než dnes, ale i tehdy společnost přivírala v zájmu rychlé transformace nad lecčíms oči. Utíkalo se před právníky. A instituce, které měly kontrolovat majetkové přesuny i nejrůznější „inovativní“ postupy v procesu tehdejší privatizace, takříkajíc nestíhaly.

I dnes se argumentuje, že se některé věci musejí dělat nestandardně a rychle. Jsme přeci ve stavu nouze. To má svoji logiku, ale jak novináři, tak občanská společnost, tak politická opozice by měli být ve střehu.

Rozpočtový výbor Evropského parlamentu podnikl ještě před začátkem pandemie inspekční výpravu do České republiky s cílem zjistit, zda premiér Babiš nadále Agrofert kontroluje navzdory skutečnosti, že svůj majetek formálně převedl do svěřenských fondů. Podle zpráv z Bruselu nevyznívá zpráva EP pro Babiše dobře, Agrofert podle ní nadále ovládá. A je téměř jisté, že podobně vyzní i oba audity EK, až budou oficiálně hotové, přičemž na tom nic nemění skutečnost, že si ČR vyžádala kvůli pandemii koronaviru odklad s odpovědí, a že EK zatím odvolala svůj zákaz vyplácení dotací Agrofertu. Což Babišovi „spindoctros“ vykreslují jako bezmála vítězný konec premiérova střetu s Bruselem.

Shrneme-li: současná situace, podobně jako ta v 90. let, otevírá nemalé možnosti pro podnikavce všeho druhu. Normální chod společnosti, včetně některých jejích kontrolních mechanismů, je ochromen.

Obrovské sumy peněz ze státní kasy potečou prostřednictvím velkého počtu programů, v nichž se není lehké orientovat. Nechceme-li být za pár let stejně nemile překvapeni, jako když se společnost v polovině 90. let začala konečně kriticky ohlížet za prvními divokými léty transformace, měla by média, občanská společnost a ty kontrolní orgány státu, které současná vláda přímo nekontroluje, být v plné pohotovosti.