KOMENTÁŘ: Piráti na ukrývané cestě k nesvobodě – Alexander Tomský

Je to už čtyřicet let, co v samizdatu koloval vášnivý protest Václava Bendy proti kletbě sociální rovnosti. To bylo ještě zlaté období, kdy se tím myslela co největší majetková rovnost mezi lidmi a smutné důsledky vyvlastněné a centrálně řízené ekonomiky byly zjevné. Od té doby doktrína rovnosti udělala ohromující kariéru a rozšířila se na postižené osoby, rasu, gender, sexuální orientaci a náboženství islámu. A pronikla do legislativy západních států. Proč?