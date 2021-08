KOMENTÁŘ: Nulové emise v Británii – Alexander Tomský

Británie vypouští do ovzduší jen necelé jedno procento světových emisí CO2, dokonce méně než za vlády královny Viktorie ke konci 19. století na vrcholu industrializace. A to má dnes obyvatelstva více než dvakrát tolik a je mnohonásobně zámožnější. Podle britské klimatické komise (CCC) jsou ovšem nulové emise „nezbytné, proveditelné a rentabilní”. Samozřejmě že z té trojice neplatí ani jedno.

Vládní dokumenty občas připouštějí, že je snížení životní úrovně nutné, máme jít světu příkladem, tak jako za průmyslové revoluce, a investice (12 miliard liber) do rozvoje elektrifikace mají přinést 8000 pracovních míst v továrnách na vodík. Proboha, rozčilují se skeptici, odkdy jsou dotovaná pracovní místa přínosem do hospodářství, někdo je přece musí zaplatit. A čistý vodík z plynu vzhledem k odstraňování uhlíku bude vždy nejdražší palivo na světě, o elektrolýze ani nemluvě.

Velkým hříšníkem je kupodivu Německo, produkuje totiž 24 procent elektřiny z uhlí a provozuje šest z deseti největších elektráren v Evropě. Časem je nahradí plynem, to má ale do čisté energie daleko. Dogmatismus zelených má jistě na svědomí alarmismus a hysterie z globálního oteplování, těžko jim ale věřit, když odmítají jadernou energii a nepomáhají třetímu světu likvidovat uhelné elektrárny. Cosi tu nehraje! Nestálo by to méně než snižovat životní úroveň Západu?