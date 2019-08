KOMENTÁŘ: Nevýhra Miloše Zemana - Jiří Pehe

ČSSD tento záměr prezidenta dobře pochopila. A ocitla se tudíž v těžkém dilematu. Kdyby na protest proti porušování Ústavy prezidentem za tichého přihlížení premiéra odešla z vlády, jak hrozila, leckdo by jí zatleskal, ale pan prezident by dosáhl v podobě rekonstrukce vlády bez ministrů ČSSD svého. Pokud by naopak prezidentovu ofenzivu „vyseděla“, na Hradě a v Lánech by se mohli tak nanejvýš radovat z toho, že pan prezident zdánlivě zase cosi vyhrál, když tři měsíce otálel s odvoláním jemu milého ministra a pak odmítl jmenovat sociální demokracií navrženého nástupce, ale zároveň litovat, že hlavního cíle prezidenta by nebylo dosaženo.