KOMENTÁŘ: Německo čekají velké námluvy – Alex Švamberk

Zelení i liberálové se tak mohou z této role těšit, i když pro Zelené je to trochu hořké. Získaných 14,1 procenta hlasů je sice jejich nejlepším výsledkem, ale volby nevyhráli, jak ukazovaly průzkumy ještě na začátku roku. Ekologické otázky přitom Němce dlouhodobě zajímají. Zelení začali postupně ztrácet, k čemuž přispěly skandály okolo jejich spolupředsedkyně a kandidátky na kancléřku Annaleny Baerbockové.

A konec uhelných elektráren v roce 2030 stejně jako totální konec výroby aut se spalovacím motorem pro milovníky rychlé jízdy na autobahnech je na většinu z nich až příliš radikální. Strach, že by zemi mohla vládnout výrazně levicová červeno-rudo-zelená vláda tvořená sociálními demokraty, Levicí a Zelenými, zase aktivizoval příznivce CDU/CSU a FDP. Levice se tak dostala do parlamentu s odřenýma ušima.

Jednoduchý úkol to však nebude, protože programy FDP a Zelených se moc neprotínají, těžko si lze představit, že by liberálové akceptovali tak tvrdá opatření na ochranu klimatu, jaká chtějí Zelení. Spolupředseda Zelených Robert Habeck sice zdůrazňuje, že mají i společná témata, ovšem rozcházejí se také v daňových, finančních a sociálních otázkách. Na zemské úrovni to v koalici s CDU v Sársku dokázali překonat. Spojení s CDU/CSU je pravděpodobnější, protože liberálové mají blíž k jejich ekonomické politice než k té sociálnědemokratické.