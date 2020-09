KOMENTÁŘ: Když nemá Babiš na koho svalovat vinu – Jiří Pehe

Není to poprvé, co se Babiš „navezl“ do významné slovenské instituce. Když slovenský Ústavní soud před několika lety zrušil rozhodnutí nižších soudů, že Babiš byl evidován jako agent StB neoprávněně, prohlásil, že za tímto rozhodnutím stojí stejní mafiáni, kteří si objednali jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Přeložíme-li do srozumitelné řeči: nejvyšší slovenský soud je ve vleku mafiánů.