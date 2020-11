KOMENTÁŘ: Co čeká Ameriku? - Alexander Tomský

Názorně to předvedli během pandemie korony, každému, kdo věštil masakr a rakve na ulicích jako za hongkongské chřipky (1968/9), popřáli sluchu a publicity.

Bidenův politický životopis něco málo snad napovídá. V politice se pohybuje neuvěřitelných 48 let (od roku 1972), kdy byl zvolen senátorem, to byl ve třiceti úspěch, pak už ale záleželo jen na kariérismu, držet se ve straně hlavního proudu. Ve většinovém hlasovacím systému, volební obvody (státy) volí stejnou stranu, těch přelétavých, jež rozhodují, je málo, pouze deset z padesáti. Přestože Biden dvakrát marně usiloval získat nominaci demokratů na prezidentského kandidáta, dotáhl to překvapivě na Obamova viceprezidenta. Snad proto, že o něm prohlásil, že „je první americký černoch, jakého kdy poznal, který je inteligentní, umí mluvit, působí 'čistě' a dobře vypadá”.