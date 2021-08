KOMENTÁŘ: Chvála nacionalismu - Alexander Tomský

Kniha proslulého izraelského filosofa Yorama Hazonyho Ctnost nacionalismu obletěla svět a pod titulem Chvála nacionalismu dorazila i k nám. Od těch deseti, respektive patnácti let, co vyšly česky dnes už zapomenuté obrany národního státu (Roger Scruton - O Potřebnosti národů a Pierre Manent - Proč existují národy), se politická situace Západu, zejména po brexitu a prezidentu Trumpovi, jenž navzdory svému problematickému charakteru povzbudil americké patrioty, do značné míry změnila.