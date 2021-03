KOMENTÁŘ: AstraZeneca, bezpečí a rozum v hrsti - Thomas Kulidakis

Těmito slovy se vyjádřil ke skutečnosti, že k pozastavení vakcinace „v Itálii došlo poté, co tak učinilo několik unijních zemí včetně Německa a Francie“. Za tímto vyjádřením je skrytá zásadní pravda, použitelná i v České republice. Po celou dobu koronakrize vidíme, že co učiní jedna země, ostatní často bez rozmyslu kopírují.

V České republice navíc koronavirus bují do té míry, že vzdát se části vakcín by rozhodně nebylo vzorem dobré praxe při snaze ochránit společnost ať už před zhoubnou chorobou, nebo donekonečna se táhnoucí karanténní uzávěrou. Byl by to světský hřích, kterého se naštěstí vláda vedená Andrejem Babišem nedopustila.