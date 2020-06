KOMENTÁŘ: Agrese proti Západu – Alexander Tomský

Ideál jednoho multietnického národa, jenž by byl barvoslepý a hodnotil každého člověka podle jeho morálních kvalit a schopností, nikoli podle barvy pleti, jak o něm snil zavražděný aktivista a pastor Martin Luther King, bohužel pod vlivem identitární politiky multikulturalismu opět rozvrací rasové napětí. Zejména to má na svědomí extremistické hnutí „Na životech černochů záleží”, které sice právem tak jako v tomto případě upozorňuje na problémy policejního násilí, ale zároveň navazuje na neomarxistické a anarchistické hnutí Černých panterů a Malcolma X. Ve svých heterogenních programech (nemá totiž hierarchické vedení) vyhlašuje požadavky na veřejnou kontrolu a omezení policejních pravomocí, likvidaci údajné patriarchální struktury společnosti a nukleární rodiny, a dokonce i rozdělení tzv. národního bohatství a odškodnění za otrokářství. Možná je v programu hnutí více anarchie než marxismu, nicméně je ale uznává progresivistická levice (Hillary Clintonová) a sklání se před ním většina zbabělé politické elity včetně vedení velkých nadnárodních korporací, které je financují, aby měly klid a nebyly vystaveny útokům za nedostatečnou „různorodost” svých zaměstnanců nebo nějaký nešťastný výrok.

Po listopadové revoluci se vrátil zpět do Česka a věnoval se překladatelství a publicistice. Vedl nakladatelství Academia a nakladatelství Národního divadla, přednášel na New York University v Praze.

Je děsivým paradoxem, že antirasistické hnutí vyvolává rasismus a škodí těm, jimž údajně hodlá pomáhat. A co je ještě absurdnější, exportuje rasovou nevraživost a nenávist vůči bělochům a jejich dějinám do Evropy, která zlikvidovala otroctví po křesťanské konverzi Říše římské (313), znovu ve vrcholném středověku, a když přece jen v zámoří opět vzniklo, dokázala nakonec Británie zrušit obchod s otroky (1807) a s použitím své flotily většinu obchodních cest z Afriky přerušit. Svobodná společnost dokáže své omyly napravit. To ale černošskou menšinu (3 miliony) nezajímá, k anglickým a evropským dějinám nemají přistěhovalci žádný vztah a je smutné, že se v tak tolerantní společnosti nechala vyprovokovat k likvidaci symbolů anglické národní minulosti (soch a názvů ulic), jež mají domorodci za hrdiny, jako byl Nelson, Cromwell, Baden-Powell nebo Churchill. Přepisování dějin, pouliční kravály, násilnosti vůči policii a nenávist vůči většinové populaci jsou cestou do pekel a k občanské válce. Je to nepochopitelné, ale politická korektnost a její internetoví strážci natolik ovládli veřejný prostor, že se britská vláda obává nařčení z rasismu víc než společenského rozvratu.