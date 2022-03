GLOSA: Navalnyj, český soud a fachidiocie

Oba prý spáchali závažné hospodářské delikty a hrozí jim dva až deset let vězení. Sergejev, který v minulosti s Navalným spolupracoval, je podle ruské žádosti o vydání kriminálník, který navrtával potrubí a kradl ropu. Důkazem mají být výpovědi jeho spoluobviněných.

„Je to klasický postup, když současný režim chce odstranit opozičního politika nebo aktivistu, který pomáhá opozičnímu politikovi,” popsal situaci jeho advokát Leonid Kušnarenko. „Vzhledem k tomu, že byl v Ruské federaci aktivním účastníkem boje proti putinovskému režimu, bojí se o své zdraví a bezpečí,“ připomenul, co mu v Rusku hrozí, a požádal soud, aby prohlásil vydání za nepřípustné kvůli aktuální situaci v Rusku a na Ukrajině.

Až sem se zdá všechno normální. Putinovo Rusko na nás zkouší svoje staré triky, my jsme ale právní stát, putinovským prokurátorům nenaletíme a ty dva muže jim nevydáme. Nebo vydáme? Kdyby záleželo na státní zástupkyni, tak už je Jevgenij Sergejev ve vydávací vazbě. Navrhla totiž, aby byl do Ruska vydán, a to přestože podle ministerstev spravedlnosti a vnitra nelze v současné době monitorovat, jak Rusové zacházejí s vězni, což je podmínka pro vydání ke stíhání. Ruská invaze na Ukrajinu se podle ní Sergejeva vůbec netýká.