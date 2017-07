V Opavě šel pán vyvenčit psa, a protože bylo hrozné horko, nechal otevřené okénko od auta – aby nebylo psovi a jemu vedro k padnutí, až se vrátí. Patrně v autě nic cenného neměl, a jestli mu ukradnou servisní knížku a tic-tac, mu bylo jedno.

Městská policie však podle jakéhosi předpisu začala věc řešit. Pán se logicky naštval, odmítl spáchání nějakého přestupku a vytočený odjel. Tak teď mu hrozí pěkná pokuta či čertvíco dalšího.

Disclaimer: Já jsem to četl na internetu a mraky lidí to sdílelo na Facebooku – tak to komentuju. Když bude někdo zase pokřikovat, ať doložím, že to přesně takhle bylo. Dělám to takhle většinou – komentuji věci, co nějak zahýbaly veřejností a byly zveřejněny – nevymýšlím si je.

Tak pár slov k okénkům od auta. Pán si asi auto koupil za vlastní vydělané peníze či si musel půjčit. Auto mu nekoupil stát. Teď ho bude stát pokutovat.

Na chalupě a jinde nechávám někdy otevřené okénko od auta pravidelně i já (nechci, aby tam bylo vedro, nic důležitého v autě nenechávám). Když mi v takovém případě někdo ukradne rádio – jsem srozuměn s tím, že mi pojišťovna nic nedá (stejně mám vyšší spoluúčast) a policie nebude věc řešit, resp. vyřeší ji přípisem po 30 dnech jako obvykle.

Argumentace, že by do auta mohl někdo vlézt (nedejbože dítě) a způsobit škodu – je asi stejně logická, jako že musíte mít klíče od auta doma v sejfu, protože by si je pubertální dítko mohlo půjčit a způsobit ještě větší škodu. Nebo že by se měly zakázat kameny a na stromech větve, protože nějací smradi by je mohli vyskládat na koleje a vykolejit rychlík.

Nebo když jdete pro rohlíky a nezavřete doma mezitím okna, že by tam mohl někdo vlézt a pustit plyn nebo tak. Taky jsou lidi, co mají kabriolet nebo motorku nebo traktor bez kabiny a nemají okýnka žádná.

Celý případ skýtá krásnou ukázku svobody člověka vs regulace. Nechte hergot lidi žít, vy dobrodějové všech zemí. Co je pro koho dobré, si nejlépe určí každý sám. Tím nemyslím, že si lidé mohou dělat, co chtějí (třeba zasahovat do majetku a práv jiných osob), ale že věcí, o kterých si rozhodujete sami, má být drtivá většina.

Vezměme si i druhý případ z tohoto týdne – podnapilým vodákům hrozí nově až 100 tisíc pokuty. Hm. Není na místě trest smrti? A nejde ani tak o to, že když jedete s partou kámošů na lehce debilním gumovým člunu, tak co tam asi proboha tak máte dělat než si dát pivko? Nebo že zkrachuje polovina hospod a půjčoven lodí.

Jde o to, že se má trestat především to, co způsobíte. Nikoli to, co byste způsobit mohli.

Což zrovna u alkoholu se nabízí ve všech ohledech, ne? Chodci by měli mít 0,0 promile, protože mohou spadnout do vozovky, autobusák tam strhne řízení – a je tu neštěstí.

Na tancovačce v křoví za kulturákem proběhne něco nádherného, a přitom nemají ještě vyřešené bydlení ani nic. Velkou vinu na tom nese alkohol.

Když dám něco přiopilý na Facebook – většinou mi to přijde hrozně zábavné (večer), ráno už je pozdě to mazat.

Když si dám po kole tři piva, jsem příšerně líný a komentář napíšu až v pondělí ráno. Bývá pak horší. A doplňte si tisíc a jednu dalších věcí. Pokud nám jde o prevenci – vychází přece alkohol zakázat úplně.

Nepíšu to, abych hájil jednoznačně pozitivní význam alkoholu (byť bez něj bych například nepoznal nebo nebyl s drtivou většinou důležitějších žen svého života; řadu životních krizí bych snášel tisíckrát hůř; daleko méně bych se nasmál; řadu důležitých věci bych nerozhodl).

Chci prostě říct, že lidský život není jednoduchý, lidi musí nést zodpovědnost za své činy (to bohužel čím dál méně). Není všechno čisté a sterilní a podle předpisů. Každý si hledá to svoje dobro po svém – a musí mít tuhle šanci.

I když si otevře okýnko nebo vypije dvě flašky vína.