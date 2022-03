Zvířecí hvězda internetu opustila Ukrajinu

Minulý týden se však na instagramovém účtu loveyoustepan konečně objevil příspěvek, v němž žena všechny ubezpečila, že se dvojici podařilo z Ukrajiny utéct do Francie.

„Strávili jsme dvě noci ve sklepě a celkem týden bez elektřiny. Nakonec se nám podařilo opustit město. Dobrovolníci z Charkova nám pomohli dopravit se na vlakové nádraží. Z Charkova jsme se za 20 hodin dostali do Lvova. Poté jsme pokračovali k polským hranicím,” píše se v příspěvku pod fotkami Stepana z úkrytu i vlaku a zničených budov v Charkově.

„Na hranicích jsme čekali v řadě. Bylo tam hodně lidí (4 až 5 tisíc). Po devíti hodinách jsme přešli hranice. Když jsme dorazili do Polska, nabídla nám pomoc monacká asociace World Influencers and Bloggers Association. Pomohla nám dostat se do Francie, abychom tam počkali, až se budeme moct vrátit zpět domů. Jsme v pořádku, ale mám strach o své příbuzné na Ukrajině,” dodala Anna.