Zpráva o UFO: Více než mimozemšťanů se americké úřady obávají tajných zbraní protivníků

Americký deník hovořil s několika vysoce postavenými úředníky o tom, co by mohla zpráva obsahovat. Žádný ze 120 případů, které zkoumá není důkazem o existenci mimozemského života působícího na naší planetě, uvedly zdroje deníku. To ale neznamená, že by byly zkoumané případy spolehlivě objasněny.

Rusko do podobných technologií značně investuje, neboť věří, že by mohly být schopné překonat americkou technologii raketové obrany. Čína některé své hypersonické technologie předvádí na vojenských přehlídkách. Kdyby se podezření vyplývající z dokumentu potvrdilo, znamenalo by to, tvrdí zdroje New York Times, že rivalové USA mají značný technologický náskok.