Zákazník na pizze objevil hákový kříž ze salámů. Zaměstnanci dostali výpověď

„Věci jako tahle udržují ve světě nenávist,“ uvedl Laska pro CNN v pondělí, dva dny poté, co neobvykle zdobenou pizzu donesl domů.

Když se manželé nedovolali do obchodu, odkud jídlo měli, rozhodli se případ zveřejnit na sociálních sítích.

„Na pár okamžiků jsme oněměli. Moje žena se mě pak zeptala, jestli jsem si tohle objednal, a ptala se mě, jestli mi to nemohli dát schválně kvůli stereotypu,“ uvedl holohlavý Laska.

Na sociálních sítích se u fotografie strhla podle očekávání velká debata. Někteří se domnívali, že jde o zinscenovanou fotografii, protože pizza není rozdělená na dílky a navíc je salám položený až na sýru. Další zase poukazovali na to, že svastika vyobrazená na pizze je levotočivá, kdežto s nacistickým Německem je spojen hákový kříž, jehož ramena ukazují vpravo.

Jasno do problému vznesl řetězec Little Ceasars, v jehož pobočce byla pizza připravovaná.

K nazdobení pizzy se přiznali dva teenageři, kteří v restauraci pracovali. Měl to prý být skutečně nacistická svastika, ovšem pizza byla míněna jako vtip, který měl zůstat mezi kolegy, a pokrm se nikdy neměl dostat k zákazníkovi.

Jelikož se tak ale stalo, byli oba mladí zaměstnanci propuštěni. „Absolutně netolerujeme rasismus a diskriminaci v žádné formě. Jsme hluboce znepokojeni tím, co se stalo. Je to naprosto proti našim hodnotám,“ uvedl řetězec v prohlášení s tím, že už Lasku kontaktoval, omluvil se mu a celou záležitost spolu prodiskutovali.

Laska na oplátku uvedl, že je vděčný, že se řetězec ozval. Není prý úplně spokojen s výsledkem, ale doufá, že pro dva zaměstnance to bude cenná lekce.

„Někteří tvrdí, že to byla svastika, jiní, že ne. Že to byla fotomontáž a že muž na sebe pouze chtěl upoutat pozornost,“ uvedl komik.

„Celé jsem si to vymyslel, chyba je ve vás všech, co jste tomu tleskali, přitom jste nic neviděli,“ dodal pointu své historce komik.

„Tohle je případ toho, co je potřeba v našem světě změnit,“ má jasno Laska. „Doufáme, že si to lidé uvědomí a začnou využívat tento čas ke změnám, a nebudou nás vinit, že jsme to takto zkusili,“ dodal.