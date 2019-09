Záhadný tvor z mořských hlubin zamotal hlavu thajskému rybáři

Tajemného tvora dal na dřevěnou lavici a pozoroval, jak se pomalu hýbe po červeném povrchu. Stvoření vypadalo jako změť šedého slizu s černými skvrnami uvnitř buněk, které se podobají larvám.

Rybáře samozřejmě zajímalo, co že to našel, ale nikdo z jeho známých to nevěděl.

„Nevím, co to může být, a nevěděl to ani nikdo, s kým jsem o tom mluvil,“ řekl pro ViralPressWangnurak.

Zpátky do moře

„Nemyslím si, že by to bylo nebezpečné, protože se to pohybovalo velmi pomalu a nemělo to nic, čím by mě to mohlo kousnout, přesto jsem dával pozor, abych se toho nedotýkal rukama,“ popsal rybář.

Nakonec tvora vrátil zpátky do moře. „I kdyby to byl nějaký zmutovaný druh, je nejlepší ho vrátit do oceánu, kam patří,“ uzavřel Satid.

Raději se nedotýkat

Ve skutečnosti se jednalo o sumýše neboli mořskou okurku. Když se dostanou z vody, často drobně změní barvu. Tito tvorové se řadí mezi prastaré živočichy třídy ostnokožci a jsou jakousi podmořskou úklidovou četou, živí se totiž sedimenty na mořském dně.

Rybář nicméně udělal dobře, že se tvora nedotkl. Sumýš sice není ani rychlý, ani výhružně zbarvený a nechrání ho ani pevná schránka nebo ostny, ale vyvinul se u něj jiný specifický obranný mechanismus.