Co se ukrývá v hlubině? Záhada Lochnesky se vyjasňuje

„Lidé mají rádi tajemství. My jsme za pomoci vědy přidali další kapitolu do příběhu o lochneské záhadě,” řekl vedoucí týmu genetik Neil Gemmell. Postup vědců byl ve své podstatě velmi prostý. Každý živočich za sebou ve vodě nechává stopu DNA. Ať už pochází ze šupiny, srsti, peří či moči, moderní metody dokážou odhalit původ biologického materiálu.

Gemmellův tým odebral vzorky vody na přibližně třech stovkách míst v různých hloubkách a dal se do práce. Při zkoumání vědci nezjistili přítomnost žádného gigantického monstra, naopak objevili velké množství stop po úhořích říčních. Že by se tedy v jezeře vyskytovali „superúhoři”, kteří nedávají spát již generacím dobrodruhů? „To je otázka... Podle DNA není možné určit velikost úhořů, vzhledem k množství nalezeného materiálu však takovou možnost nemůžeme ani vyloučit,” říká Gemmell.

Pomineme-li domněnky o existenci neznámého monstra s dlouhým krkem, pak je nejčastějším vysvětlením Lochnesky přítomnost plesiosaura, který by ve velkých hloubkách mohl přežít dodnes. Ani moderní technika žádné takové zvíře neobjevila a pravděpodobnost, že by případný druhohorní plaz odolal ulovení, je velmi nepatrná. Sebrané vzorky DNA rovněž vyloučily možnost, že by mohl být příšerou sumec nebo zatoulaný žralok malohlavý.