Záchranář bral lidem krev pro „umělecký projekt“ svého kamaráda

Japonec kradl sedla na kolo, za 25 let jich zvládl odcizit 5800

Japonec kradl sedla na kolo, za 25 let jich zvládl odcizit 5800 Koktejl

Mužova přítelkyně následně policii vylíčila, jak toho jednou s Murphym moc vypila a následně se probudila s intravenózní kanylou zapíchnutou do ruky a vše nasvědčovalo tomu, že jí byla odebrána krev. Na základě toho prý kontaktovala jednu z bývalých Murphyho přítelkyň, která jí prý tvrdila, že i jí muž o odběr krve často žádal.

Murphy popřel, že by ženě odebíral krev proti její vůli, přiznal však policistům, že řadu lidem soukromě krev odebíral. Když se ho ptali na důvod, odpověděl jim, že je to „umělecký projekt jeho kamaráda“. Co přesně se za tím mělo skrývat, není jasné.