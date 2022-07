Vystrkal nosem burák na horu

„Není to lehký úkol, leč s podporou lidí tento tlačitel buráků může vstoupit do historie,“ napsalo na svých facebookových stránkách město Manitou Springs, když Salem započal svůj pokus. Město leží ve výšce 2000 metrů nad mořem. Muž tak překonal 2300 výškových metrů.

Principem výzvy bylo dostrkat nosem na vrchol jakýkoliv burák. Proto měl Salem s sebou několik náhradních, které využil. Někdy se totiž stalo, že mu arašíd spadl do praskliny, ze které ho nemohl vytáhnout. Nemohl se buráku dotknout rukama.

Po sedmi dnech slavil Salem triumf a s ním i městečko Manitou Springs a stal se dokonce novým rekordmanem. Jakkoliv bizarně to zní, nebyl prvním člověkem, který burák na Pikes Peak vytlačil nosem.

V roce 1929 se to povedlo Billu Williamsovi za 22 dní. Williams tehdy vyhrál sázku o 500 dolarů, což nebyly v té době malé peníze. Dnes by to bylo zhruba 8700 dolarů, tedy 211 tisíc korun).